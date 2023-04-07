Байден продовжив термін дії санкцій США проти РФ
Президент США Джо Байден оголосив про продовження на рік дії низки санкцій проти РФ, які запровадили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений Указом № 14024 щодо шкідливої зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації", - зазначив президент США.
Режим надзвичайного стану продовжується через такі дії РФ:
- Зусилля, спрямовані на підрив проведення вільних і чесних демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
- Участь і сприяння зловмисній кібернетичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
- Сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;
- Екстериторіальна діяльність, спрямована проти дисидентів або журналістів;
- Підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів;
- Порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав - надалі становлять незвичну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.
- Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан.
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