Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Байден продовжив термін дії санкцій США проти РФ

Байден продовжив термін дії санкцій США проти РФ

7 квітня, 2023 п'ятниця
20:59
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден оголосив про продовження на рік дії низки санкцій проти РФ, які запровадили через повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений Указом № 14024 щодо шкідливої ​​зовнішньої діяльності уряду Російської Федерації", - зазначив президент США.

Режим надзвичайного стану продовжується через такі дії РФ:

  • Зусилля, спрямовані на підрив проведення вільних і чесних демократичних виборів та демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
  • Участь і сприяння зловмисній кібернетичній діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
  • Сприяння та використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;
  • Екстериторіальна діяльність, спрямована проти дисидентів або журналістів;
  • Підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів;
  • Порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав - надалі становлять незвичну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

  • Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан.
Економіка
Україна
Росія
Джо Байден
санкції проти Росії
війна з Росією
США
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Владимир Сивкович
5 квітня, 2023 середа
На Київщині викрили 15 компаній, які працювали на ФСБ під контролем ексзаступника секретаря РНБО
6 квітня, 2023 четвер
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
6 квітня, 2023 четвер
Акціонери ПрАТ "АвтоКрАЗ" звернулися до послів країн Великої сімки та інших керівників міжнародних інституцій
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 квітня
21:55
Україна ЄС
Уряд схвалив документ, який наблизить Україну до "роумінгового безвізу" з ЄС
21:52
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не повинна здогадатися головний напрям контрнаступу до його початку: військові підсумки тижня
21:51
ЗСУ
Петиція про демобілізацію військових через 18 місяців після мобілізації набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
21:38
Володимир Зеленський
В Україні запроваджують нову традицію - Іфтар під час священного для мусульман Рамадану, - Зеленський
21:37
електроенергія
Міненерго оголосило, що Україна відновлює експорт електроенергії
21:27
Концерн PGZ та Укрбронпром створили центр з ремонту українських танків Т-64 у Польщі
21:23
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 квітня
21:01
Огляд
Страсті Христові
"Страсті Христові" чи історії жінок, які Христа любили: що подивитися на вихідних
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія хоче "зірвати" контрнаступ зливом секретних планів, Словаччина каже про диверсію на МіГ-29, бойкот фермерів через українське зерно. Світові ЗМІ про Україну 7 квітня
20:50
Оновлено
Олександр Лукашенко
Білорусь перекинула щонайменше 10 танків до кордону з Литвою. В армії Литви відреагували
20:39
грузія
Від початку квітня у боях за Україну загинули четверо грузинських добровольців
20:25
Оновлено
бригада швидкої потрапила під обстріл
Під артилерійський обстріл на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги: є поранені
20:21
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:04
Кадр зі зйомок фільму «Я, «Побєда» і Берлін»
Spiegel: чиновник Porsche запропонував Путіну налагодити в РФ виробництво легковиків з рисами "Волги" та "Побєди"
20:04
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Російський гелікоптер випустив ракети по приватному будинку на Сумщині
20:02
OPINION
Володимир Гевко
Назва "гречкосії" стала умовною для сучасних українців
20:01
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур наступного тижня, - Мінагро
20:00
Огляд
Еліна Світоліна
Повернення Світоліної, скандал у Литві та дебют Забарного в АПЛ: Огляд найголовніших подій українського спорту за 1-7 квітня
19:49
Артем Кравець
Ексфутболіст "Динамо" заявив, що змінив свою думку стосовно Криму
19:37
обмін полоненими
Росія відмовилась обміняти військовополонених мусульман з нагоди Рамадану, - ОП
19:21
пожежа
З початку року в Україні виникло понад 3 875 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах
19:04
Митрополіт Онуфрій
У митрополита Онуфрія та ще понад 20 священників УПЦ МП виявили громадянство РФ
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 408 дня війни: арешт "політолога" Медведчука та збиття ворожого Су-25
18:56
ЛГБТ
До позову Єврокомісії проти Угорщини через дискримінацію ЛГБТ+ приєдналися 15 країн ЄС
18:55
Ексклюзив
Кремль найбільше боїться бути ізольованим, - дипломат Омелян
18:48
РФ висунула журналісту WSJ Гершковичу обвинувачення у шпигунстві, він заперечив провину
18:41
окупанти крим
Загарбники погрожують українцям в окупації забрати житло за відмову від паспорта РФ і обмежують у пересуванні, - Генштаб
18:34
Мірча Луческу
Луческу підтвердив інформацію, що ним зацікавилася "Ніцца"
18:19
Ексклюзив
Андрій Дубас
Колапс економіки РФ невідворотний, - президент Асоціації банків Дубас
18:06
OPINION
Віталій Гайдукевич
Забудьте все, ми створимо для вас нову реальність
18:00
ГУР: у Росії з'являються місцеві групи збройного опору режимові Путіна
17:59
обстріл
Російська авіація обстріляла Оріхів на Запоріжжі
17:58
Уражені "Росатомом"
Росатом планує побудувати в Білорусі експериментальний ядерний реактор
17:54
Антон Дербілов
У боях за звільнення Кремінної загинув художник із Харкова Антон Дербілов
17:50
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Слідчі знайшли сліди вибухівки на судні, яке пов'язують з диверсією на "Північних потоках", - NYT
17:44
Михайло Волинець
ВАКС закрив провадження проти нардепа Волинця, якого підозрювали в недостовірному декларуванні
17:42
мікросхема, чіп, електроніка
FT: Британська компанія в обхід санкцій поставила в Росію електроніки на $1,2 млрд
17:20
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Херсонщині електропостачання відновили у ще двох населених пунктах
17:18
Зерно
Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, залишиться лише транзит
17:16
Міськрада Полтави проголосувала за демонтаж пам'ятників Пушкіну, Зигіну й Ватутіну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV