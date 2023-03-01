У США продовжили надзвичайний стан через повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Відповідне Послання до Конгресу США опублікували на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що надіслав до Федерального реєстру для публікації повідомлення про те, що надзвичайний стан, який був оголошений 6 березня 2014 року, продовжить діяти після 6 березня 2023 року.

Президент США додав, що дій та політика тих, хто підриває демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності. Також вони сприяють незаконному привласненню активів країни. Крім того, дії та політика російського уряду, включно із захопленням Криму та застосуванням сили в Україні, становлять загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці США.

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом 13660 щодо України", - наголосив Байден.

Довідка: У США 6 березня 2014 року президент оголосив надзвичайний стан відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження “з метою протидії незвичайній та надзвичайній загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, яку становлять дії та політика осіб, що підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів”. Того ж року ще трьома указами президент розширив сферу дії надзвичайного стану.

20 вересня 2018 року президент США видав указ про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкції щодо РФ. А 21 лютого 2022 року ще більше розширив сферу дії надзвичайного стану.