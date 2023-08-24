Байден оголосив новий пакет санкцій за депортацію українських дітей до РФ
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 серпня оголосив, що країна введе нові санкції проти причетних до депортацій українських дітей до Росії
Про це свідчить сайт Білого дому.
За словами Байдена, США працюють з усіма країнами, щоб притягнути росіян до відповідальності за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні, зокрема примусове вивезення тисяч українських дітей до РФ.
"Цих дітей викрали в батьків і тримали окремо від сімей. Це безсовісно. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", — наголосив очільник США.
Поки невідомо, кого саме стосуватимуться ці санкції.
З нагоди українського Дня Незалежності Байден запевнив, що його держава та інші партнери в довгостроковій перспективі підтримуватимуть Україну та допомагатимуть будувати "безпечне й незалежне" майбутнє.
"У цей День Незалежності, як і після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, відважні українці та українки захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті — суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися", - наголосив Байден і висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати цей день у мирі.
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