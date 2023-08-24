Байден оголосив новий пакет санкцій за депортацію українських дітей до РФ

Про це свідчить сайт Білого дому.

За словами Байдена, США працюють з усіма країнами, щоб притягнути росіян до відповідальності за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні, зокрема примусове вивезення тисяч українських дітей до РФ.

"Цих дітей викрали в батьків і тримали окремо від сімей. Це безсовісно. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", — наголосив очільник США.

Поки невідомо, кого саме стосуватимуться ці санкції.

З нагоди українського Дня Незалежності Байден запевнив, що його держава та інші партнери в довгостроковій перспективі підтримуватимуть Україну та допомагатимуть будувати "безпечне й незалежне" майбутнє.

"У цей День Незалежності, як і після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, відважні українці та українки захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті — суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися", - наголосив Байден і висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати цей день у мирі.