Байден оголосив про призначення нового прессекретаря Білого дому

Про це йдеться на сайті президента США.

Карін увійде на посаду прес-секретаря, замінивши Джен Псакі, яка покине Білий дім 13 травня.

"Карін не тільки має досвід, талант і порядність, необхідні для цієї непростої роботи, але вона й надалі вестиме шлях у спілкуванні про роботу адміністрації Байдена-Харріса від імені американського народу. Ми з Джилл давно знаємо і поважаємо Карін, і вона буде сильним голосом, який виступатиме за мене та цю адміністрацію", - зазначено у повідомленні.

Джо Байден подякував своїй попередній речниці Джен Псакі за роботу та високі стандарти професії:

"Джен Псакі встановила стандарт для повернення порядності, поваги та пристойності в кімнату брифінгу Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо і правдиво спілкувалася з американським народом і зберегла почуття гумору при цьому. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй всього найкращого у її русі вперед".

Білий дім також оголосив про повернення Аніти Данн на посаду старшого радника та помічника президента. Данн знову приєднається до співробітників Білого дому зі своєї комунікаційної та політичної консалтингової фірми SKDK і буде допомагати у просуванні політики та комунікаційних цілей президента.

Довідково. Карін Жан-П'єр зараз є головним заступником прес-секретаря та заступником помічника президента. Карін є багаторічним радником президента Байдена, працюючи на керівних посадах з комунікацій та політичних питань в адміністрації Байдена, кампанії Байдена, а також тодішнього віце-президента Байдена в адміністрації Обами.

До участі в кампанії вона працювала на посаді директора зі зв'язків з громадськістю MoveOn.org і політичного аналітика NBC і MSNBC. Жан-П’єр обіймала посаду регіонального політичного директора Управління з політичних питань Білого дому під час адміністрації Обами-Байдена та була заступником директора під час передвиборної кампанії президента Обами у 2012 році. Вона була південно-східним регіональним політичним директором кампанії президента Обами в 2008 році, заступником керівника кампанії Мартіна О'Меллі на посаду президента, менеджером кампанії для Ініціативи репродуктивної свободи ACLU, а також заступником керівника апарату та директором із законодавчих і бюджетних питань для двох членів Міська рада Нью-Йорка.

Раніше вона працювала в Центрі спільноти та корпоративної етики, спонукаючи великі компанії змінити свою бізнес-практику, і є автором публікацій. Жан-П'єр народилася на Мартініці та виросла у Нью-Йорку. Закінчила Колумбійський університет.

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