Про це пише Bloomberg.

Такий прогноз Байден озвучив, відповідаючи на запитання, чи може війна Росії проти України затягнутися на роки.

"Я думаю, що зрештою складуться такі обставини, за яких президент Путін вирішить, що продовження цієї війни не в інтересах Росії - економічних, політичних чи інших", - заявив Байден.

Він додав, що для президента РФ війна вже програна.

"Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема", - сказав Байден.