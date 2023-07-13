Байден переконаний, що війна РФ в Україні не триватиме роками
Президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін не може продовжувати війну в Україні роками, оскільки це не в інтересах Росії
Про це пише Bloomberg.
Такий прогноз Байден озвучив, відповідаючи на запитання, чи може війна Росії проти України затягнутися на роки.
"Я думаю, що зрештою складуться такі обставини, за яких президент Путін вирішить, що продовження цієї війни не в інтересах Росії - економічних, політичних чи інших", - заявив Байден.
Він додав, що для президента РФ війна вже програна.
"Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема", - сказав Байден.
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