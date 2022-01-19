Байден підписав меморандум про посилення кібербезпеки у державному секторі США

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.



"Кібербезпека є імперативом національної та економічної безпеки для адміністрації Байдена, і ми ставимо її в пріоритет і підвищуємо, як ніколи", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі наголошують, що для захисту критичної інфраструктури адміністрація Байдена підвищила рівень кібербезпеки в системах електропостачання й трубопроводів. Як наслідок, понад 150 комунальних підприємств, які обслуговують 90 млн американців, зобов'язались запровадити нові технології кіберзахисту.



Адміністрація президента США продовжує співпрацювати в цьому питанні з приватним сектором, а також на міжнародному рівні.



"Адміністрація Байдена згуртувала країни G7, щоб притягнути до відповідальності держави, які приховують злочинців-здирників, вперше за сім років оновила кіберполітику НАТО і зібрала понад 30 союзників і партнерів, щоб прискорити наше співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю, у питаннях вдосконалення законодавств, співпраці правоохоронних органів, а також припинення незаконного використання криптовалюти", - йдеться у повідомленні.



Меморандум, який підписав Байден, вимагає від систем нацбезпеки повідомляти про кіберінциденти, діяти для захисту від кіберзагроз або їх пом'якшення, а також захищати інструменти, які передають дані між засекреченими та відкритими системами.



Як повідомлялося раніше, Польща ввела підвищений рівень кіберзагрози у зв'язку з хакерською атакою на Україну.