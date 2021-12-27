Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет-2022 обсягом близько $770 млн
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.
Також документ визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.
Загальний розмір бюджету становить $768,2 млрд.
Згідно з рішенням Сенату США, на військову допомогу Україні передбачено $300 млн.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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