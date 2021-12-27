Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.

Також документ визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.

Загальний розмір бюджету становить $768,2 млрд.

Згідно з рішенням Сенату США, на військову допомогу Україні передбачено $300 млн.