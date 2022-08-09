Байден підписав протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент США Джо Байден підписав документи про ратифікацію протоколів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО
Про це йдеться у трансляції Білого дому.
Під час промови перед підписанням документів, Байден закликав інші країни-члени НАТО якомога швидше завершити процес ратифікації для Швеції та Фінляндії.
"Путін думав, що зможе нас роз'єднати. Наш альянс тісніший, ніж будь-коли, він більш об’єднаний, ніж будь-коли, і після приєднання Фінляндії та Швеції ми станемо сильнішими, ніж будь-коли", - сказав Байден.
Таким чином, США стали 23 країною з 30, яка ратифікувала вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Наразі заявку не ратифікували Іспанія, Греція, Португалія, Словаччина, Чехія, Угорщина та Туреччина.
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