Байден підписав указ про покарання іноземних фінустанов, які допомагають РФ обходити санкції

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

"Цей указ ще більше посилює боротьбу з ухилянням Росії від санкцій і закріплює відданість США заяві лідерів G7, даючи зрозуміти іноземним фінансовим установам, що сприяння значним транзакціям, пов'язаним з російською військово-промисловою базою, може призвести до санкцій з боку США", - говориться в повідомленні відомства.

Указ дозволяє накладати санкції на іноземні фінансові установи, які здійснюють значні транзакції від імені осіб, що працюють у ключових секторах російської економіки або надають послуги, пов'язані з російською військово-промисловою базою.

Це також уповноважує Казначейство забороняти імпорт продукції, яка була перероблена або суттєво трансформована в третіх країнах, наприклад, російських морепродуктів та алмазної продукції. Розширені заборони на імпорт набудуть чинності після того, як буде визначено перелік товарів, що підпадають під дію санкцій.

Міністерка фінансів США Єллен пояснила, що ці заходи спрямовані на обмеження зусиль Росії ведення війни проти України та недопущення ухилення від санкцій.

"Сполучені Штати та наша глобальна коаліція запровадили історичні санкції та експортний контроль, які суттєво обмежили здатність Росії оснащувати своїх військових для ведення жорстокої та невиправданої війни проти України. За майже два роки наші санкції значно послабили російську економіку та підірвали військові зусилля Кремля", - заявила вона.

Зараз Сполучені Штати та їхні партнери зосереджуються на тому, щоб посилити контроль над торговельними та фінансовими установами, що обходять санкції.

"Внаслідок наших обмежень Росія все частіше переміщує певні торговельні та фінансові потоки через треті країни, щоб уникнути санкцій і продовжувати закупівлю критично важливих товарів для свого виробництва у воєнний час, - додала очільниця міністерства фінансів США. - І ми без вагань будемо використовувати нові інструменти, надані цим органом, щоб вжити рішучих і хірургічних заходів проти фінансових установ, які сприяють постачанню російської військової машини".