РФ витратила $12 млрд, аби підтримати свій авіасектор на тлі санкцій, - Reuters

Про це пише Reuters.

З підрахунками видання, з того часу, як західні авіабудівники Airbus і Boeing у березні 2022 року припинили постачання запчастин і регулярне технічне обслуговування флагманського перевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній, Росія витратила 1,09 трлн руб. ($12,07 млрд) на підтримку галузі цивільної авіації, у тому числі й на виробництво літаків та фінансову допомогу авіакомпаніям.

Для порівняння, у 2020-2021 роках, коли пандемія COVID-19 спричинила різке скорочення авіаперевезень, витрати на підтримку авіагалузі становили 547 млрд руб.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що до 2030 року РФ планує виробляти понад 1000 власних літаків, а станом на зараз російський авіапарк "перевантажений" літаками іноземного виробництва.

За даними швейцарської авіаційної розвідки ch-aviation, зараз російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, у тому числі 405 свого виробництва.

Проте лише 133 з них - "суперджети", які виготовлені державним виробником "Об'єднана авіабудівна корпорація". Інші ж російські літаки - "Туполєв", "Яковлєв" та "Ільюшин" - рідко використовуються для комерційних польотів.

Міністерство промисловості і торгівлі РФ у відповідь на запит Reuters заявило, що підтримка авіабудування триватиме протягом наступних років.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та у кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.