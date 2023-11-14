Блокування авіаSWIFT: РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації
З 10 листопада швейцарський провайдер SITA припинив надавати клієнтам з Росії послуги з реєстрації та продовження доменів у міжнародній авіаційній зоні верхнього рівня .aero
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Деякі з перевізників вже отримали відповідне повідомлення. Такі повідомлення компаніям минулої п'ятниці надіслав Ru-Center — авторизований російський реєстратор доменів для бізнесу, в тому числі реєстрацію доменних імен .aero.
У листі йдеться про те, що з цього дня SITA зупиняє надання послуг для клієнтів із РФ.
При цьому відразу відключити Росію від авіаційної доменної зони швейцарського провайдера не вдалося. Після отримання повідомлення Ru-Center негайно продовжив термін дії доменів всіх своїх клієнтів на один рік власним коштом для підтримки працездатності їх сайтів.
У пресслужбі Ru-Center додали, що в цей час реєстрація та продовження доменів у зоні .aero досі можлива, все працює штатно, оскільки обмеження поки не набули чинності.
У разі відключення пасажир не зміг би зайти на сайт авіакомпанії, пройти онлайн-реєстрацію, купити квиток та придбати додаткові послуги.
Міжнародна авіаційна доменна зона .aero була створена у 2002 році – цей домен можуть використовувати лише авіакомпанії, аеропорти, авіаклуби, системи продажу квитків тощо.
Для реєстрації в ньому необхідно надати документ, що підтверджує належність до авіації.
У Росії в цій доменній зоні зареєстровано понад 200 сайтів, домен використовують близько 30 аеропортів та 15 авіакомпаній.
На думку експертів, ситуація не критична, компаніям рекомендовано протягом року перенести сайти на домен в інші зони.
Відзначимо, що інформація про те, що восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами з'явилась ще в середині серпня.
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