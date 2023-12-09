У грудні трапилось 11 інцидентів з літаками авіакомпанії "Россия", - ЗМІ

Про це пише The Moscow Times.

Так, на момент написання новини, 8 грудня, Airbus А319-111 авіакомпанії "Россия" готувався до аварійної посадки через розгерметизацію салону в Мінеральних водах. Літак летів із Санкт-Петербурга, на борту літака перебувало 111 осіб.

Вранці 8 грудня Boeing 737 (Новосибірськ - Москва) компанії S7 повернувся в Толмачево через помпаж обох двигунів.

Раніше сталося ще дев'ять серйозних подій. Зокрема:

7 грудня загорівся двигун вантажного Ту-204 (Авіастар-ТУ, рейс Улан-Уде-Чженчжоу), лайнер повернувся в аеропорт.

6 грудня сталося загоряння на борту Boeing-777 "Аерофлоту" рейсу Москва-Камчатка. Пасажир помітив коротке замикання проводки з-під свого крісла.

5 грудня в Ан-12 відмовила система управління керма, він приземлився в аеропорту "Хурба" Комсомольська-на-Амурі.

5 грудня літак Москва-Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову управління системи стабілізації.

2 грудня Airbus А321 "Аерофлоту" (Петербург - Москва) аварійно сів у Шереметьєво через відмову лівого двигуна.

2 грудня у тюменському "Рощино" з технічної причини здійснив посадку Superjet 100 компанії "Ямал" (Ноябрьск-Уфа).

1 грудня Airbus A321 "Аерофлоту" (Калінінград-Москва) приземлився в "Пулково" через спрацьовування індикації системи кондиціонування кабіни пілотів.

1 грудня Boeing 737 "Аерофлоту" з Москви здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через спрацювання індикації падіння тиску стійки шасі.

1 грудня у Новосибірську на борту "ІрАеро" відмовили автопілот і закрилки.

У вересні росЗМІ повідомили, що у 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії в намаганні обійти обмеження фактично провели піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі та вводять вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не позбавило впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.

У вересні Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керуючої ради ICAO при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.