В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Нова Європа".

Видання зазначає, що дані з відкритих джерел свідчать, що з січня по серпень 2023 року в Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, які експлуатують російські авіакомпанії. Це в 2,2 раза більше, ніж зазвичай: за попередні п'ять років, з 2018 по 2022 рік, до кінця літа в середньому фіксувалося 55 інцидентів. За кількістю поломок неповний 2023 вже обігнав усі попередні.

Найбільш вразливими частинами стали двигун (30% випадків) та шасі (25% випадків), часто трапляються проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування, тріщинами у лобовому склі (по 3–6% випадків на кожну з проблем).

При цьому зростання кількості поломок літаків відбувається на тлі зниження авіатрафіку після початку війни: тобто рейсів поменшало, а подій — значно більше.

За даними журналістів, які посилаються на закриту статистику Росавіації, пасажиропотік авіакомпаній за підсумками 2022 року склав 86% від 2021 року (і 75% від допандемійного 2019-го).

Проблеми в російській авіації були очевидними задовго до вторгнення в Україну та запровадження санкцій. За підсумками останніх двадцяти трьох років Росія перебуває на першому місці у світі за кількістю смертей унаслідок авіакатастроф. Причому з великим відривом від інших лідерів цього списку: у Росії з 2000 року в авіакатастрофах загинуло щонайменше 1712 осіб, на другому місці США – 1349 загиблих.

З урахуванням обсягу авіатрафіку розрив між Росією та США різко зростає. Так, співвідношення кількості смертей до перевезених пасажирів у Росії в 18 разів більше, ніж у США.