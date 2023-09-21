Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ

В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ

21 вересня, 2023 четвер
01:52
Світ Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції

Впродовж цього року у Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, що в 2,2 раза більше, ніж за попередні п'ять років

Про це повідомляє видання "Нова Європа".

Видання зазначає, що дані з відкритих джерел свідчать, що з січня по серпень 2023 року в Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, які експлуатують російські авіакомпанії. Це в 2,2 раза більше, ніж зазвичай: за попередні п'ять років, з 2018 по 2022 рік, до кінця літа в середньому фіксувалося 55 інцидентів. За кількістю поломок неповний 2023 вже обігнав усі попередні.

Найбільш вразливими частинами стали двигун (30% випадків) та шасі (25% випадків), часто трапляються проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування, тріщинами у лобовому склі (по 3–6% випадків на кожну з проблем).

При цьому зростання кількості поломок літаків відбувається на тлі зниження авіатрафіку після початку війни: тобто рейсів поменшало, а подій — значно більше.

За даними журналістів, які посилаються на закриту статистику Росавіації, пасажиропотік авіакомпаній за підсумками 2022 року склав 86% від 2021 року (і 75% від допандемійного 2019-го).

Проблеми в російській авіації були очевидними задовго до вторгнення в Україну та запровадження санкцій. За підсумками останніх двадцяти трьох років Росія перебуває на першому місці у світі за кількістю смертей унаслідок авіакатастроф. Причому з великим відривом від інших лідерів цього списку: у Росії з 2000 року в авіакатастрофах загинуло щонайменше 1712 осіб, на другому місці США – 1349 загиблих.

З урахуванням обсягу авіатрафіку розрив між Росією та США різко зростає. Так, співвідношення кількості смертей до перевезених пасажирів у Росії в 18 разів більше, ніж у США.

  • Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
  • 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
  • 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
  • З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
  • Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами

транспорт
санкції проти Росії
авіакатастрофа
Читайте також:
касетні снаряди, снаряд
19 вересня, 2023 вiвторок
Підрив обороноздатності та ставлениця Портнова: чому держаудит проблема не Міноборони, а держави
"Шахтар", Ліга чемпіонів
20 вересня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
Анджей Дуда
20 вересня, 2023 середа
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку та прокоментував зернові протиріччя
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.73
    Купівля 37.73
    Продаж 38.48
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
02:15
Оновлено
Севастополь. Крим
У Криму масована повітряна атака на військові об'єкти РФ: окупанти просять "зберігати спокій"
01:24
Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН
Зеленський зустрівся у США з президентом Бразилії да Сілвою
00:43
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом, фон дер Ляєн та Йоганнісом
00:28
Ryanair
Італія звинувачує Ryanair у зловживанні панівним становищем на ринку країни
2023, середа
20 вересня
23:57
Оновлено
Анатолій Трубін (ліворуч), Бенфіка - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Трубін провалився з "Бенфікою", "Баварія" та МЮ забили 7 голів, результати усіх матчів середи в ЛЧ
23:53
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити ПСВ у Лізі чемпіонів
23:37
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня
23:10
Матеуш Моравецький
Польща більше не передає зброю Україні, оскільки озброюється сама, - Моравецький
22:43
Оновлено
Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху
Алієв заявив про "виконання всіх завдань" у Карабаху та відновлення суверенітету Азербайджану, в Єревані спалахнули протести
22:10
Донеччина, обстріл
Росіяни із самохідного міномета "Тюльпан" вбили чотирьох людей на Донеччині
21:43
Лука Модріч (ліворуч), Реал - Уніон, Ліга чемпіонів
"Реал" у компенсований час дотиснув "Уніон" у Лізі чемпіонів
21:41
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Через кризу з Польщею Україна може мати проблеми на переговорах щодо вступу до ЄС, - нардеп Наливайченко
21:18
Лавров
Лавров на Радбезі ООН згадав про територіальні претензії до Франції та Великої Британії
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Зернова криза" не має затьмарити відносини між Україною та Польщею. Колонка Сергія Згурця
21:02
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
За вересень в Україні будуть одні з найкращих показників по експорту, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
21:01
російські "миротворці" у Нагірному Карабаху
Міноборони РФ заявило про загибель своїх "миротворців" у Нагірному Карабаху
20:44
збірна України, футзал
Україна програла Польщі у відборі на ЧС з футзалу
20:14
Рамзан Кадиров
У Telegram Кадирова з'явилося відео з ним, зняте нібито 20 вересня
20:11
Росіяни обстріляли Нікополь
На Дніпропетровщині через російський обстріл без електрики залишилася тисяча родин
20:00
Айдер Муждабаєв
РФ заочно засудила українського журналіста Муждабаєва до 6 років ув'язнення
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 574-го дня війни: вибухи під Москвою,  в окупованому Криму ракетна атака по місцях дислокації російської техніки
19:39
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Данія планує викупити неробочий збройовий завод, аби збільшити виробництво боєприпасів для України
19:29
Зеленський в ООН
Реформування ООН і право вето: головне із виступу Зеленського на Радбезі ООН
19:23
Володимир Зеленський
Мережею поширюють фейкове відео, на якому Зеленському в Празі нібито свистять і кричать "Ганьба!"
19:22
зерно, пшениця, комбайн
Мінекономіки: українські аграрії використовують уже 120 тис. га розмінованих земель. Це третина від плану
19:04
ВАКС
ВАКС обрав запобіжний захід нардепці-"слузі" Марченко, яка викинула хабар за паркан
18:56
ЗСУ
ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", - Генштаб
18:45
Ексклюзив
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан виграв війну, але зараз важливо врегулювати відносини з Вірменією, - політолог Васадзе
18:44
Оновлено
Україна-Польща
Польща викликала посла України через заяву Зеленського в ООН. У МЗС розкрили результати зустрічі
18:36
Марселіно
Тренер, який погнав Малиновського з "Марселя", покинув клуб
18:22
Молдова
Молдова заявила про готовність вступити до ЄС без окупованого Придністров'я
18:14
Оновлено
ЗСУ підтвердили ураження командного пункту Чорноморського флоту РФ під Севастополем
18:08
Ексклюзив
українська артилерія
Через висновок ДАСУ про збитки державі від прибутку підприємств КБ "Луч" можуть закрити, - політтехнолог Загородній
18:06
Рамзан Кадиров
"Поки що живий, дон": українська розвідка не підтверджує смерть Кадирова
17:59
Зоря
"Зоря" - "Гент": букмекери знецінили шанси українців у стартовому матчі Ліги конференцій
17:55
депортація дітей
Окупанти обіцяють збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми на ТОТ, - Центр нацспротиву
17:48
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
БТР, ракети, пускові установки: Іспанія оголосила про новий пакет допомоги Україні
17:23
українське зерно
У Всеукраїнській аграрній раді назвали ймовірні збитки України в разі продовження зернового ембарго
17:22
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
ВМС ЗСУ: Окупанти тримають у морі 6 кораблів, серед них 1 ракетоносій
17:16
Світло
У ДТЕК cпрогнозували ситуацію з електрикою взимку та назвали чинники впливу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV