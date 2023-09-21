В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ
Впродовж цього року у Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, що в 2,2 раза більше, ніж за попередні п'ять років
Про це повідомляє видання "Нова Європа".
Видання зазначає, що дані з відкритих джерел свідчать, що з січня по серпень 2023 року в Росії сталося понад 120 авіапригод за участю цивільних літаків, які експлуатують російські авіакомпанії. Це в 2,2 раза більше, ніж зазвичай: за попередні п'ять років, з 2018 по 2022 рік, до кінця літа в середньому фіксувалося 55 інцидентів. За кількістю поломок неповний 2023 вже обігнав усі попередні.
Найбільш вразливими частинами стали двигун (30% випадків) та шасі (25% випадків), часто трапляються проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування, тріщинами у лобовому склі (по 3–6% випадків на кожну з проблем).
При цьому зростання кількості поломок літаків відбувається на тлі зниження авіатрафіку після початку війни: тобто рейсів поменшало, а подій — значно більше.
За даними журналістів, які посилаються на закриту статистику Росавіації, пасажиропотік авіакомпаній за підсумками 2022 року склав 86% від 2021 року (і 75% від допандемійного 2019-го).
Проблеми в російській авіації були очевидними задовго до вторгнення в Україну та запровадження санкцій. За підсумками останніх двадцяти трьох років Росія перебуває на першому місці у світі за кількістю смертей унаслідок авіакатастроф. Причому з великим відривом від інших лідерів цього списку: у Росії з 2000 року в авіакатастрофах загинуло щонайменше 1712 осіб, на другому місці США – 1349 загиблих.
З урахуванням обсягу авіатрафіку розрив між Росією та США різко зростає. Так, співвідношення кількості смертей до перевезених пасажирів у Росії в 18 разів більше, ніж у США.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами
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