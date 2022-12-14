Байден підписав закон про захист одностатевих шлюбів

Про це Джо Байден повідомив у твіттер.

"Сьогодні, з підписанням закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність", — ствердив президент США.

Джо Байден зазначив, що Штати роблять ще один крок до рівності, свободи й справедливості для всіх.

"Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них із рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними у кожному штаті країни", - резюмував політик.

Новим документом офіційно скасовано дію закону про шлюб, який визначав його як угоду між чоловіком і жінкою. Нині кожен штат Америки повинен визнати чинність шлюбів, укладених за межами штату, включно з одностатевими й міжрасовими.

Нагадаємо, 4 жовтня одностатеві шлюби легалізували в Словенії. Вона стала першою з посткомуністичних країн, де дозволили угоди та усиновлення дітей зокрема.

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