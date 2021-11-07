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Головна Економіка Байден пообіцяв приборкати ціни на нафту

Байден пообіцяв приборкати ціни на нафту

7 листопада, 2021 неділя
21:50
Економіка нафта

США вивчають альтернативні варіанти зниження цін на пальне після того, як країни ОПЕК відмовилися збільшити обсяги постачання нафти

Про це заявила міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм, повідомляє CNN.

За її словами, як один із засобів Вашингтон розглядає товарні інтервенції.

"ОПЕК, на жаль, контролює порядок денний щодо цін на нафту. Байден може закликати їх до збільшення постачання, і вони минулого тижня не захотіли цього робити. Президент вивчає всі можливості, які є у його розпорядженні. Товарні інтервенції це один з інструментів, який у нього є, і він, звичайно, розглядає можливість його використання", - сказала Гренхолм. 

Вона додала, що через товарні інтервенції США можуть стабілізувати внутрішні ціни на пальне.

Раніше Джо Байден звинуватив Росію та країни ОПЕК у зростанні цін на пальне через відмову нарощувати видобуток нафти. Президент США назвав неправильним сценарій, за якого країни ОПЕК+ не збільшуватимуть обсяги видобутку. Після цього в Міненерго США заявили, що влада розглядає можливість розпломбування стратегічних нафтових резервів країни для стабілізації цін на ринку.

Країни ОПЕК+ підтримали план збільшення видобутку нафти на 400 тис. барелів на добу у грудні 2021 року. 

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