Байден привітав православних християн з Великоднем
Президент США Джо Байден разом з дружиною Джилл привітав православних християн з Великоднем
Про це він написав у facebook.
"Сьогодні ми з Джилл посилаємо теплі побажання всім нашим друзям у православній громаді на честь святкування Великодня. Нехай мир Христовий буде з вами тепер і завжди", - написав президент США,
- У неділю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначає свято Великодня з непохитною вірою в перемогу.
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