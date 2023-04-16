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"Попереду чи не найважча з вершин, ми подолаємо її": Зеленський привітав українців із Великоднем

16 квітня, 2023 неділя
08:34
Суспільство Володимир Зеленський

У неділю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відзначає свято Великодня з непохитною вірою в перемогу

Про це він написав у facebook.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу", - зазначив президент.

За словами Зеленського, "ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях".

Також він підкреслив, що "сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Христос Воскрес!".

  • 13 квітня Зеленський провів засідання Військового кабінету, де йшлося про потужні дії наших Сил оборони та постачання зброї.
Україна
Володимир Зеленський
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