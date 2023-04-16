Про це він написав у facebook.

"Ми відзначаємо сьогодні свято Великодня з непохитною вірою в нашу перемогу", - зазначив президент.

За словами Зеленського, "ми пройшли вже чималий шлях. Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях".

Також він підкреслив, що "сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості. Христос Воскрес!".