"Чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами": Зеленський провів засідання Військового кабінету
Зеленський провів засідання Військового кабінету, де йшлося про потужні дії наших Сил оборони та постачання зброї
Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.
"Провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - йдеться у зверненні.
Також Зеленський пообіцяв потужні дії з боку українських Сил оборони.
"Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", - додав президент.
- Нагадаємо, Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами.
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