Про це президент повідомив у вечірньому зверненні.

"Провів Військовий кабінет, особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, офісом. Лише те, що безпосередньо необхідно для управління передовою й забезпеченням активних дій України, захистом нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - йдеться у зверненні.

Також Зеленський пообіцяв потужні дії з боку українських Сил оборони.

"Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами. І по максимуму наближаємо перемогу. І по максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму", - додав президент.