Байден продовжив санкції США проти Білорусі, введені після "виборів" 2020 року
Президент США Джо Байден продовжив санкції проти Білорусі, що були накладені через фальсифікацію президентських виборів
Про це було повідомлено на офіційній сторінці Білого дому.
Великі економічні обмеження щодо Білорусі були введені у США в 2020 році. Причиною для введення санкцій в Білому домі називають незаконну і репресивну діяльність влади в Білорусі, пов'язану з фальсифікацією президентських виборів, а також ліквідацію політичної опозиції.
Крім того, уряду країни інкримінують створення загрози міжнародним цивільним авіаперевезенням.
- Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. 14 серпня ЦВК оголосив їх остаточні результати – "переміг" чинний президент Олександр Лукашенко, однак весь цивілізований світ не визнав їх. Відразу після виборів почалися народні протести, які вдалося придушити лише за допомогою військ Росії.
- 23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій.
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