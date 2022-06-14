Байден продовжив санкції США проти Білорусі, введені після "виборів" 2020 року

Про це було повідомлено на офіційній сторінці Білого дому.

Великі економічні обмеження щодо Білорусі були введені у США в 2020 році. Причиною для введення санкцій в Білому домі називають незаконну і репресивну діяльність влади в Білорусі, пов'язану з фальсифікацією президентських виборів, а також ліквідацію політичної опозиції.

Крім того, уряду країни інкримінують створення загрози міжнародним цивільним авіаперевезенням.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. 14 серпня ЦВК оголосив їх остаточні результати – "переміг" чинний президент Олександр Лукашенко, однак весь цивілізований світ не визнав їх. Відразу після виборів почалися народні протести, які вдалося придушити лише за допомогою військ Росії.

23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Афіни - Віл ьнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій.

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