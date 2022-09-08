Байден проведе відеосаміт з союзниками щодо подальшої підтримки України - Bloomberg
Президент США Джо Байден у четвер проведе відеоконференцію із союзниками щодо наступних кроків на підтримку України у війні з Росією
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Байден очолить відеозустріч пізнього ранку у четвер за вашингтонським часом. У засіданні візьмуть участі лідери "Групи семи" (G7), НАТО та Європейського Союзу. Хто ще долучиться до спілкування, не повідомляється.
Агентство підкреслює, що схожий відеоформат використовувався в перші місяці війни, і Байден відроджує його з наближенням семимісячної позначки воєнних дій.
Байден прагнув зберегти єдність у підтримці України. Його розмова з лідерами припадає на тиждень, коли у Великій Британії змінилася влада і прем’єркою стала Ліз Трасс, яка позиціює себе як яструб у протистоянні з Росією.
Відеоконференція відбудеться на тлі продовження наступу України на російські війська та підготовки президента РФ до зустрічі з очільником Китаю вперше з моменту початку війни в лютому.
- 8 вересня голова Пентагону Ллойд Остін оголосить про новий пакет допомоги Україні на п'ятій зустрічі на німецькій авіабазі Рамштайн. Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що черговий пакет допомоги міститиме в собі, крім іншого, додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
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