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Війна з Росією: хроніка
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Байден проведе відеосаміт з союзниками щодо подальшої підтримки України - Bloomberg

8 вересня, 2022 четвер
10:42
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден у четвер проведе відеоконференцію із союзниками щодо наступних кроків на підтримку України у війні з Росією

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Байден очолить відеозустріч пізнього ранку у четвер за вашингтонським часом. У засіданні візьмуть участі лідери "Групи семи" (G7), НАТО та Європейського Союзу. Хто ще долучиться до спілкування, не повідомляється. 

Агентство підкреслює, що схожий відеоформат використовувався в перші місяці війни, і Байден відроджує його з наближенням семимісячної позначки воєнних дій.

Байден прагнув зберегти єдність у підтримці України. Його розмова з лідерами припадає на тиждень, коли у Великій Британії змінилася влада і прем’єркою стала Ліз Трасс, яка позиціює себе як яструб у протистоянні з Росією.

Відеоконференція відбудеться на тлі продовження наступу України на російські війська та підготовки президента РФ до зустрічі з очільником Китаю вперше з моменту початку війни в лютому.

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Новини
Джо Байден
війна з Росією
США
Ліз Трасс
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