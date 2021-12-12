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Головна війна з Росією Байден - Путіну: Росія платитиме "жахливу ціну"

Байден - Путіну: Росія платитиме "жахливу ціну"

12 грудня, 2021 неділя
07:47
війна з Росією Байден та Путін

Росія заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться до України на нових напрямках

Як заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, він прямо сказав про це президенту Росії Володимиру Путіну під час їхніх останніх перемовин, інформує Reuters.

"Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рухається проти України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними", - зазначив Байден, відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції в Вілмінгтоні (штат Делавер), де він проводить ці вихідні.

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За його словами, в такому разі становище Росії у світі "помітно зміниться".

Водночас, Байден додав, що можливість відправки американських наземних військ до України "ніколи не розглядалася", хоча Сполучені Штати та НАТО в разі нових російських ударів повинні будуть направити більше сил на східний фланг країн НАТО.


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