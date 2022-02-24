Про це з посиланням на представників Білого дому, повідомляє "Українська правда", інформує "Еспресо.Захід".

До Білого дому прибула низка вищих посадових осіб національної безпеки. Серед них - радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр фінансів Джанет Єллен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, міністр оборони Ллойд Остін, директор ЦРУ Білл Бернс і віцепрезидентка Камала Гарріс.

Очікується, що у четвер Байден викладе набір санкцій, підготовлений для стримування відкритого нападу Росії на Україну.Оголошено, що Байден звернеться до нації о 12-й годині дня (19 за Києвом).

Як повідомило джерело у Білому домі, президент США має вийти до преси у тому числі для оголошення санкційних рішень:

"Як ми казали, союзники по НАТО та наші партнери накладуть серйозні санкції проти Росії як наслідок цього нападу. Лідери G7 матимуть зустріч для координації цього. Путін обрав наперед сплановану ним війну, яка принесе катастрофічні втрати життів та страждання людей", - розповів співрозмовник.

Також очікується, що Байден оголосить про надання Україні додаткової зброї для самозахисту.

Відзначимо, що в четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити "пекельні санкції" проти РФ.







