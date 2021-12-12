Байден та Путін проведуть по відеозв'язку ще одну розмову про Україну, - Кремль

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у етері пропагандистського телеканалу "Росія-1".

За його словами, Путін та Байден поговорять ще раз після того, як їхні довірені представники "опрацюють тему напруженості", що виникла навколо України через накопичення військ Росії на кордоні.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.