Байден та Путін проведуть по відеозв'язку ще одну розмову про Україну, - Кремль
Глава Білого дому Джо Байден та президент Росії Володимир Путін можуть провести ще одну розмову по відеозв'язку через напругу навколо України
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у етері пропагандистського телеканалу "Росія-1".
За його словами, Путін та Байден поговорять ще раз після того, як їхні довірені представники "опрацюють тему напруженості", що виникла навколо України через накопичення військ Росії на кордоні.
"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, 12 грудня Дмитро Пєсков підтвердив, що президент США Джо Байден заявив російському президенту Володимиру Путіну, що якщо Росія спробує піти війною проти України на нових напрямках, то "буде фінансово ізольована".
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