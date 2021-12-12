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"Росія буде фінансово ізольована". Пєсков підтвердив, що Байден попередив Путіна

12 грудня, 2021 неділя
14:51
Економіка

Президент США Джо Байден заявив російському президенту Володимиру Путіну, що якщо Росія спробує піти війною проти України на нових напрямках, то "буде фінансово ізольована"

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у передачі "Москва. Кремль. Путін" на пропагандистському каналі "Росія-1", передає Еспресо.TV.

"Байден казав про те, що, якщо буде ось це ефемерне вторгнення до України - мабуть, американці самі вже повірили в те, що це не інформаційний вкид, а справжня правда, - ось тоді Росія буде фінансово ізольована і так далі", - зазначив, зокрема, Пєсков.

Довідка

Переговори Путіна та Байдена пройшли в режимі відеозв'язку, у вівторок, 7 грудня.

Головним питанням обговорення було чергове накопичення російських військ на кордоні з Україною.

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Після перемовин агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомляло, що США та Євросоюз вивчають можливість запровадження санкцій щодо найбільших російських банків та Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), якщо Росія вдарить по Україні. Серед найбільш ймовірних обмежень нібито розглядається конвертація рублів у долари та інші іноземні валюти, включно із євро та фунтами стерлінгів. На додачу Захід може обмежити можливість інвесторів купувати на вторинному ринку російські боргові зобов'язання.

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