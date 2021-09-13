Байден висловився за вступ України в НАТО, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

За його словами, Байден додав, що рішення не повністю залежить від США.

"Але це залежить не тільки від мене", - навів Зеленський слова американського президента.

Зеленський додав, що мова про "вихід" США з України не йде.



"Я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це означає - "піти з України"? Все повністю навпаки - США повинні нарощувати свою присутність", - сказав Зеленський.