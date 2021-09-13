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Байден висловився за вступ України в НАТО, - Зеленський

13 вересня, 2021 понедiлок
08:20
Світ Байден Зеленський

Президент США Джо Байден підтримує вступ України до Північноатлантичного Альянсу

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN.

За його словами, Байден додав, що рішення не повністю залежить від США.

"Але це залежить не тільки від мене", - навів Зеленський слова американського президента.

Зеленський додав, що мова про "вихід" США з України не йде.

"Я сказав президенту Байдену щодо можливого виходу з України: що це означає - "піти з України"? Все повністю навпаки - США повинні нарощувати свою присутність", - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський
Джо Байден
НАТО
вступ до НАТО
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