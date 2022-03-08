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Байден закликав Конгрес надати Україні підтримку на $12 млрд

8 березня, 2022 вiвторок
19:15
Світ Байден

Президент США Джо Байден закликав Конгрес надати Україні пакет допомоги на $12 мільярдів

Про це він заявив у своєму зверненні 8 березня щодо вторгнення РФ в Україну, повідомляє Еспресо.TV.

"Це вже зрозуміло: Україна ніколи не буде перемогою для Путіна. Путін, можливо, зможе взяти місто, але він ніколи не зможе утримати країну", - заявив Байден.

За словами президента США, він закликав Конгрес ухвалити рішення про виділення пакета допомоги Україні на 12 мільярдів доларів.


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Економіка
війна з Росією
США
допомога Україні
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2022, вiвторок
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