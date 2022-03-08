Байден закликав Конгрес надати Україні підтримку на $12 млрд
Президент США Джо Байден закликав Конгрес надати Україні пакет допомоги на $12 мільярдів
Про це він заявив у своєму зверненні 8 березня щодо вторгнення РФ в Україну, повідомляє Еспресо.TV.
"Це вже зрозуміло: Україна ніколи не буде перемогою для Путіна. Путін, можливо, зможе взяти місто, але він ніколи не зможе утримати країну", - заявив Байден.
За словами президента США, він закликав Конгрес ухвалити рішення про виділення пакета допомоги Україні на 12 мільярдів доларів.
- Нагадаємо, 8 березня президент Байден також оголосив про заборону на імпорт російської нафти.
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