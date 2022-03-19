База даних потенційних колаборантів: НАЗК формує реєстр

Про це НАЗК написало у Facebook.



"НАЗК сформувало для СБУ базу даних з 245 осіб, які можуть бути зрадниками України. Допоможіть розширити цей список", – вказано в повідомленні.



Агентство під час війни переналаштувало свою роботу і допомагає Службі безпеки України виявляти колаборантів.



"За час співпраці силами наших працівників сформовано базу даних з 245 осіб, які можуть допомагати росії", – вказало НАЗК.



В агентстві уточнили, що до переліку потрапили, по-перше посадовці, які явно чи приховано сприяють окупантам та поділяють їхню ідеологію, а по-друге – люди, які розповсюджують російську пропаганду і підривають обороноздатність України.



База даних постійно поповнюється.



"Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї “руського міра” - “остаточного вирішення українського питання”, пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту stopzrada@nazk.gov.ua", – закликало НАЗК.



Наразі за цією адресою надійшло 60 повідомлень, які опрацьовуються та передаються в СБУ.



Нагадаємо, СБУ протягом доби 14 березня затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах.



На Рівненщині СБУ затримала колаборанта, а на Вінниччині – бойовика з терористичного угруповання "Сомалі"