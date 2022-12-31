Скоро до вас постукає Новий 2023 рік. Враховуючи, що сьогодні 334 лютого, то легко пояснити не дуже новорічний настрій. І все-таки мені дуже хочеться побажати вам чогось хорошого.

Побажаю як і я вам чогось банального і чогось оригінального. Чого банального бажають? Зазвичай хочуть, щоб рік прийдешній був, як мінімум, не гірший за попередній. Бажано навіть кращим. Бо якщо є хоча б невеликі покращення, то це ознака прогресу. А це хоч і банально, але реально добре. І я щиро вам бажаю, щоб 2023 рік став кращим за свого попередника. Отже, бажаю вам миру, а ЗСУ Перемоги над рашистами. Тому що саме ЗСУ щоденно б'ються за Перемогу! Ось цього бажаю вам насамперед. І собі бажаю того ж.

Я щиро вам бажаю, щоб 2023 рік став кращим за свого попередника. Отже, бажаю вам миру, а ЗСУ Перемоги над рашистами. Тому що саме ЗСУ щоденно б'ється за Перемогу! Ось цього бажаю вам насамперед. І собі бажаю того ж

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Здоров'я побажаю. Тому хворіти нині дорого. Сам переконався. А з огляду на стан нашої медицини, то й небезпечно. Побажаю вам щастя. Багато. Дуже багато. Щоб вистачило всім! І звичайно ж побажаю я вам кохання. Тому що кохання — це щастя. І коли вас люблять, і коли ви любите. Бажаю вам знаходити час на друзів і щоб друзі вас не підводили. І щоб їх не поменшало. Важливий факт у наш час.

Бажаю від щирого серця, щоб ваша оселя була сповненою теплом, любов'ю та дитячим сміхом. І нічого страшного, що я знову побажав кохання. Його ніколи не буває багато. Я бажаю вам у новому році не мати справ з підлістю і не робити її. Бажаю не чути брехню про себе і не брехати про інших. Бажаю не судити, а аналізувати та думати. Бажаю бути стриманими, але не прощати покидьків, негідників та мерзотників. Щиро бажаю не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Бажаю вам не носити рожеві окуляри та не займатися самообманом. Бажаю не погоджуватися на мінімум і вже навчитися досягати максимуму, але водночас навчитися цінувати те, що є.

Бажаю не судити, а аналізувати та думати. Бажаю бути стриманими, але не прощати покидьків, негідників та мерзотників. Щиро бажаю не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Бажаю вам не носити рожеві окуляри та не займатися самообманом

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Бажаю перестати вибирати з двох зол, а отримати можливість вибору, цінувати його і не втратити. І бажаю навчитися обирати, відповідати за свій вибір і не розчаруватися в ньому. Бажаю йти до мети та досягати її. А для цього потрібно визначити, що для вас важливо, і як цього досягти. Так ось я хочу, щоб це у вас вийшло. Бажаю вам їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти й нагадую, що їжу треба їсти, а не фоткати. Бажаю прочитати багато нових книг, подивитися багато нових фільмів та серіалів, завжди мати можливість сходити до театру чи на шоу, почути нових виконавців та хіти старих. І бажаю вам отримати від усього згаданого насолоду.

Ще бажаю знайти час та можливості на самовдосконалення та самоосвіту. І досягти наступного ступеня піраміди Маслоу, незалежно від того, на якій ви зараз знаходитесь. Бажаю всього цього і ще багато хорошого, чого б сам собі побажав.

Я бажаю залишатися людьми, а не просто представниками виду Homo Sapiens. І пам'ятати про важливість особистого спілкування та взаємоповаги. Пам'ятати про те, що у вік цифрових технологій стало важливо не втратити людське душевне тепло

Але найголовніше, я бажаю вам залишатися людьми, а не просто представниками виду Homo Sapiens. І пам'ятати про важливість особистого спілкування та взаємоповаги. Пам'ятати, що у вік цифрових технологій стало важливим не втратити людське душевне тепло. Так ось, я хочу, щоб ви могли поділитися ним з близькими, а вони вас ніколи ним не обділяли!

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Отак непомітно я перескочив від банальностей до оригінального. Але це непогано. І насамкінець я бажаю вам зустріти Новий рік не на самоті. Зустріти з олів'є чи смузі, з боржомі чи віскарем, з пахучими мандаринами чи з шоколадками, з біфштексом чи тофу, але зустріти це свято з друзями та близькими, з побратимами та коханими, а не на самоті! А головне, я бажаю всім вам, щоб ця проклята війна наступного року пішла з України. Можна до Росії. Не можна, треба! Але щоб більше не звучали повітряні сирени та звуки вибухів. І бажаю всім дітям дочекатися з війни своїх тат та мам, а татам та мамам бажаю дочекатися своїх дітей з війни. Дуже сильно бажаю! І нехай усе, що я побажав, здійсниться! З прийдешнім!

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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