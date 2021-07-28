Базові тарифи, як і раніше, затверджуватиме центральна влада, — Розенко

Таку позицію висловив Павло Розенко, колишній віце-прем'єр-міністр, ексміністр соціальної політики, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.

“Я бачу, центральна влада розуміє, що підвищення цін на газ, на електрику, на комунальні послуги, на тепло для населення неминуче. З одного боку, вона затягує процес визначення цієї ціни, а з іншого — намагається перекласти відповідальність за підвищення тарифів з центрального рівня на місцевий”, — сказав Розенко.

За його словами, представники уряду і партії “Слуга народу” вдаються до маніпуляції, коли кажуть в ефірах телеканалів: “Ну все, ми передали тарифоутворення на місцевий рівень, і відповідати за місцеві тарифи будуть місцеві органи влади”.

“Це — брехня і відверта маніпуляція. Тому що базові тарифи як затверджувала, так і затверджуватиме центральна влада. Мова йде, перш за все, про тарифи на газ для теплокомун-підприємств для місцевих органів влади, і друге — так само плата за електроенергію”, — стверджує колишній віце-прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що органи місцевої влади досі не знають, яка буде ціна на тепло і електроенергію.

“На мій погляд, перше, що має здійснити центральна влада — це взяти на себе відповідальність за опалювальний сезон, як це було раніше. І друге — безумовно, захистити малозабезпечені верстви населення у першу чергу через систему субсидій”, — переконаний Розенко.