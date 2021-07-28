Базові тарифи, як і раніше, затверджуватиме центральна влада, — Розенко
Центральна влада і далі затверджуватиме базові тарифи, тому їй треба взяти на себе відповідальність за опалювальний сезон і підтримати малозабезпечені верстви населення за допомогою субсидій
Таку позицію висловив Павло Розенко, колишній віце-прем'єр-міністр, ексміністр соціальної політики, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.
“Я бачу, центральна влада розуміє, що підвищення цін на газ, на електрику, на комунальні послуги, на тепло для населення неминуче. З одного боку, вона затягує процес визначення цієї ціни, а з іншого — намагається перекласти відповідальність за підвищення тарифів з центрального рівня на місцевий”, — сказав Розенко.
За його словами, представники уряду і партії “Слуга народу” вдаються до маніпуляції, коли кажуть в ефірах телеканалів: “Ну все, ми передали тарифоутворення на місцевий рівень, і відповідати за місцеві тарифи будуть місцеві органи влади”.
“Це — брехня і відверта маніпуляція. Тому що базові тарифи як затверджувала, так і затверджуватиме центральна влада. Мова йде, перш за все, про тарифи на газ для теплокомун-підприємств для місцевих органів влади, і друге — так само плата за електроенергію”, — стверджує колишній віце-прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що органи місцевої влади досі не знають, яка буде ціна на тепло і електроенергію.
“На мій погляд, перше, що має здійснити центральна влада — це взяти на себе відповідальність за опалювальний сезон, як це було раніше. І друге — безумовно, захистити малозабезпечені верстви населення у першу чергу через систему субсидій”, — переконаний Розенко.
-
Місцева влада буде змушена підвищувати тарифи на тепло, у тому числі через зростання ціни на природний газ, заявила Тетяна Бойко, координаторка енергопрограм громадянської мережі “Опора”.
-
Тарифи на електроенергію в Україні зростуть, попередив Валерій Тарасюк, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.92
- Актуальне
- Важливе