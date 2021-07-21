Тарифи на електроенергію в Україні зростуть, - голова НКРЕКП
Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати тариф на електроенергію, тому незабаром може бути рішення Кабміну
Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".
Тарасюк зазначив, що наразі обговорюються різні сценарії, але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості й населення. Водночас буде забезпечуватися адресна допомога вразливим споживачам.
Він заявив, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.
"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - наголосив Тарасюк.
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