Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Базовий сценарій РФ - дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, але не виключаємо жодного і готуємось до всіх, - Кулеба

Базовий сценарій РФ - дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, але не виключаємо жодного і готуємось до всіх, - Кулеба

7 лютого, 2022 понедiлок
18:25
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що головна мета Росії - дестабілізація ситуації в Україні

Про це він сказав на спільному брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналенною Бербок, передає Еспресо.TV.

"Базовий сценарій для Росії зараз - це дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні. Для цього Росія використовує військову ескалацію, кібератаки, поширення дезінформації і вбивання клину між Україною та її міжнародними партнерами. Нікому, якби хто не намагався в РФ, не вдасться вбити клин між Україною та її партнерами. Це робить зараз Росія і проросійські політики у відповідних країнах, додаючи тиск з іншого боку", - зазначив міністр.

За його словами, Україна не виключає жодного сценарію розвитку подій щодо можливої ескалації.

"В цих складних умовах ми змушені готуватися до кожного з цих сценаріїв і ми це робимо. Але ми не забуваємо про те, що життя буває - ми плануємо наш дипломатичний рік. Ми говоримо з Анналеною про майбутнє - водневу енергетику. Це одна із сфер, де потрібно припинити говорити і почати діяти", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що не треба лякати українців війною.

"Ми ведемо її з 2014 року, ми багато пережили, ми знаємо, що таке друзі, які загинули, що таке полонені, зруйнована інфраструктура, ми бачили кавалькади машин швидкої допомоги, які везуть поранених до шпиталю, знаємо, що таке здавати кров для цих поранених. Не треба лякати нас війною, ми готові до всього. Якщо нам Росія нав'яже чергову фазу військового конфлікту - ми будемо боротися, але до цього ми будемо зберігати холодний спокій і сконцетрованість", - підсумував очільник МЗС.
 

 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сигналом про деескалацію було б неухильне відведення РФ усього, що розміщено вздовж українського кордону, а не разове відведення військ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

МЗС
дестабілізація
Дмитро Кулеба
Читайте також:
4 лютого, 2022 п'ятниця
Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн
5 лютого, 2022 субота
Віталій Портников звернувся до українців: "Мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами"
Светлана Тихановская
5 лютого, 2022 субота
Тихановська закликає поліцію, прокуратуру та спецслужби України не мати справ з "правоохоронцями" Лукашенка
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.79
    Купівля 27.79
    Продаж 28.12
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 лютого
19:37
Армія, Велика Британія
Посилення Східного флангу НАТО на тлі агресії РФ: Велика Британія перекине до Польщі 350 військових
19:26
Ексклюзив
Олег Синютка
"Йдеться про вибори під дулами автоматів РФ": Синютка назвав "надзвичайною небезпекою для держави" пряму зустріч Зеленського з Путіним
18:59
видобування газу
Розкрадання природного газу із держсховищ на 250 млн грн: правоохоронці повідомили про підозру учасникам схеми
18:56
"РФ хоче менше НАТО біля кордонів - отримає зворотнє": Столтенберг припустив тривале "коригування позиції" Альянсу в Східній Європі
18:45
"Мова йде про безпеку України": Захід готовий понести високу ціну у разі ескалації з боку РФ, - Бербок
18:44
Samsung представить лінійку девайсів, у виробництві яких використали риболовні сітки
18:43
тероборона
Штаб Сил ТрО планує щотижня проводити вишколи на добровільній основі
18:30
ОРДЛО
Міністерство окупованих територій готується до визнання дипломів "вишів" з ОРДЛО
18:27
Інтерсіті
Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою, - Мінінфраструктури
18:15
Лікарі дитячої лікарні "Охматдит" підписали прижиттєві згоди на посмертне донорство органів
18:09
Анджей Дуда
Дуда запропонував провести зустріч Україна-НАТО на саміті Альянсу в Мадриді
18:05
У Києві четверо невідомих побили помічника Венедіктової
18:00
Інфографіка
Іван Шмуратко
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати у четвертий день Ігор у Пекіні
17:58
Сергій Кузьміних
Суд переніс обрання запобіжного заходу нардепу-"слузі" Кузьміних на 8 лютого
17:54
ООС ЗСУ
Поранили бійця ООС: окупанти тричі з початку доби порушили режим тиші
17:51
вакцина
У МОЗ назвали відмінності реакції організму на вакцину та симптомів COVID-19
17:47
Ресторація Пан Банош
"Йому ж заплатили": в Буковелі відмовилися вимикати російські пісні та переходити на українську
17:45
Інфографіка
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Розклад четвертого дня зимових Ігор у Пекіні
17:43
Порошенко
Порошенко вимагає від Зеленського та монобільшості виділити 50 млрд грн на армію під конкретні програми
17:37
Голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідали КПВВ "Станиця Луганська"
17:29
У Лівії на березі моря знайшли гашиш із портретами Путіна
17:15
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор у Пекіні
17:12
Литва солдати
Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі
17:06
Нурсултан Назарбаєв
Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з Назарбаєвим свою політику
17:04
Ексклюзив
Зоряна Скалецька
Таблетки від COVID-19 передбачені лише для людей з групи ризику, а тяжко захворіти може будь-хто, - Скалецька про необхідність вакцинації
16:59
Оновлено
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: Усі результати українців у третій день Ігор у Пекіні
16:57
бензин
Середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла до 35,93 грн/л, дизпалива - до 32,98 грн/л
16:49
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва
16:47
Юліанна Туницька
Олімпіада-2022: дві українки закріпились у топ-25 після другого заїзду в санному спорті
16:38
Віталій Миколенко
Ми всі плакали, коли пішов Миколенко, - тренер "Динамо"
16:36
Антипремія "Золота малина" за сумнівні досягнення у кіномистецтві оголосила номінантів
16:35
військова допомога США
НАТО створило "повітряний міст" для постачання Україні військової допомоги, - WSJ
16:32
аптека
Особам з інвалідністю дозволять витрачати тисячу за вакцинацію від COVID-19 на ліки
16:30
гуманітарноа допомога
Австрія виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Червоному хресту і неурядовим організаціям у зоні ООС
16:22
В Ізраїлі вчені створили імплант, що дає змогу ходити паралізованим людям
16:13
Азербайджан повернув Вірменії 8 військовополонених
16:13
СБУ
Привласнила 12 млн грн, призначених для боротьби з COVID-19: СБУ викрило на розкраданні посадовицю лікарні в Черкасах
16:11
Ігор Кузін
Вакцинація раз на два роки, бустери або протигрипозне щеплення: Кузін розповів про варіанти подальшої боротьби з COVID-19
16:07
Сергій Марченко
Перевиконання за доходами до бюджету в січні перевищило 9 млрд грн, - Марченко
16:05
танк росия
У НАТО припускають ще більше посилення східного флангу, якщо війська РФ залишаться у Білорусі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV