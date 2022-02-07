Базовий сценарій РФ - дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні, але не виключаємо жодного і готуємось до всіх, - Кулеба

Про це він сказав на спільному брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналенною Бербок, передає Еспресо.TV.



"Базовий сценарій для Росії зараз - це дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні. Для цього Росія використовує військову ескалацію, кібератаки, поширення дезінформації і вбивання клину між Україною та її міжнародними партнерами. Нікому, якби хто не намагався в РФ, не вдасться вбити клин між Україною та її партнерами. Це робить зараз Росія і проросійські політики у відповідних країнах, додаючи тиск з іншого боку", - зазначив міністр.



За його словами, Україна не виключає жодного сценарію розвитку подій щодо можливої ескалації.



"В цих складних умовах ми змушені готуватися до кожного з цих сценаріїв і ми це робимо. Але ми не забуваємо про те, що життя буває - ми плануємо наш дипломатичний рік. Ми говоримо з Анналеною про майбутнє - водневу енергетику. Це одна із сфер, де потрібно припинити говорити і почати діяти", - сказав Кулеба.



Він наголосив, що не треба лякати українців війною.



"Ми ведемо її з 2014 року, ми багато пережили, ми знаємо, що таке друзі, які загинули, що таке полонені, зруйнована інфраструктура, ми бачили кавалькади машин швидкої допомоги, які везуть поранених до шпиталю, знаємо, що таке здавати кров для цих поранених. Не треба лякати нас війною, ми готові до всього. Якщо нам Росія нав'яже чергову фазу військового конфлікту - ми будемо боротися, але до цього ми будемо зберігати холодний спокій і сконцетрованість", - підсумував очільник МЗС.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сигналом про деескалацію було б неухильне відведення РФ усього, що розміщено вздовж українського кордону, а не разове відведення військ.