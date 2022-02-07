Очільник МЗС Кулеба: Разове відведення військ РФ не свідчить про деескалацію

Про це він сказав на брифінгу 7 лютого, передає Еспресо.TV.



"Щодо деескалації, нам потрібно побачити систематичне відведення російських військ від українського кордону та тимчасово окупованих територій України. Однократне відведення не означає деескалацію", - сказав Кулеба.



Очільник МЗС наголосив, що чітким сигналом про деескалацію було б неухильне відведення всього, що розміщено вздовж кордону України протягом останнього року.



Нагадаємо, Кулеба заявив, що впродовж останнього часу на тлі ескалації російської агресії Україна отримала від партнерів понад тисячу тонн зброї й обладнання.