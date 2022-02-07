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Головна війна з Росією Очільник МЗС Кулеба: Разове відведення військ РФ не свідчить про деескалацію

Очільник МЗС Кулеба: Разове відведення військ РФ не свідчить про деескалацію

7 лютого, 2022 понедiлок
14:06
війна з Росією Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сигналом про деескалацію було б неухильне відведення РФ усього, що розміщено вздовж українського кордону, а не разове відведення військ

Про це він сказав на брифінгу 7 лютого, передає Еспресо.TV.

"Щодо деескалації, нам потрібно побачити систематичне відведення російських військ від українського кордону та тимчасово окупованих територій України. Однократне відведення не означає деескалацію", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що чітким сигналом про деескалацію було б неухильне відведення всього, що розміщено вздовж кордону України протягом останнього року.
 

  • Нагадаємо, Кулеба заявив, що впродовж останнього часу на тлі ескалації російської агресії Україна отримала від партнерів понад тисячу тонн зброї й обладнання.

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деескалація
Відведення військ
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