Очільник МЗС Кулеба: Разове відведення військ РФ не свідчить про деескалацію
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сигналом про деескалацію було б неухильне відведення РФ усього, що розміщено вздовж українського кордону, а не разове відведення військ
Про це він сказав на брифінгу 7 лютого, передає Еспресо.TV.
"Щодо деескалації, нам потрібно побачити систематичне відведення російських військ від українського кордону та тимчасово окупованих територій України. Однократне відведення не означає деескалацію", - сказав Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що чітким сигналом про деескалацію було б неухильне відведення всього, що розміщено вздовж кордону України протягом останнього року.
- Нагадаємо, Кулеба заявив, що впродовж останнього часу на тлі ескалації російської агресії Україна отримала від партнерів понад тисячу тонн зброї й обладнання.
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