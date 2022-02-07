Україна отримала від партнерів понад тисячу тонн озброєння, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що впродовж останнього часу на тлі ескалації російської агресії Україна отримала від партнерів понад тисячу тонн зброї й обладнання
Про це він розповів на брифінгу.
"Україна отримує сьогодні посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Загальний обсяг за останні тижні, місяці перетнув 1,5 млрд. Доставленої зброї - загальну вагу в понад 1000 тонн", - повідомив Дмитро Кулеба.
За словами міністра, рекордний обсяг постачання озброєння посилює позицію України під час перемовин, а провідною темою міжнародної політики є недопущення чергової хвилі війни РФ проти України.
- Нагадаємо, 6 лютого прибув черговий, дев'ятий, американський літак з військовою допомогою Україні.За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів.
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