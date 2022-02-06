Вже дев'ятий "птах" зі США сів у Борисполі
Дев'ятий за рахунком вантажний літак із військовою допомогою Україні від Сполучених Штатів Америки вдень у неділю, 6 лютого 2022 року, приземлився у київському аеропорту "Бориспіль"
Про це свідчать дані системи FlightRadar24.
Boeing 747-4B5F, злетівши відразу після опівночі з американської бази Довер, що в штаті Делавер, о 14:30 перетнув український кордон, а о 15:15 сів у столичному аеропорту.
Літак може підняти у небо понад 80 тонн вантажів, однак офіційних подробиць про вмість сьогоднішнього борту наразі немає.
Як і в суботу, 5 лютого, доставку здійснила приватна авіакомпанія Kalitta Air, що є підрядником Пентагону.
- Нагадаємо, за два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. 5 лютого надійшли 85 тонн.
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