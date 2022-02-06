Вже дев'ятий "птах" зі США сів у Борисполі

Про це свідчать дані системи FlightRadar24.



Boeing 747-4B5F, злетівши відразу після опівночі з американської бази Довер, що в штаті Делавер, о 14:30 перетнув український кордон, а о 15:15 сів у столичному аеропорту.



Літак може підняти у небо понад 80 тонн вантажів, однак офіційних подробиць про вмість сьогоднішнього борту наразі немає.



Як і в суботу, 5 лютого, доставку здійснила приватна авіакомпанія Kalitta Air, що є підрядником Пентагону.

Нагадаємо, за два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. 5 лютого надійшли 85 тонн.





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