За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Сьогодні надійшли 85
Восьмий за рахунком літак доставив партію боєприпасів в Україну. Це стало можливим завдяки військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки
Подробиці ввечечі в суботу, 5 лютого 2022 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV.
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"До Києва прибув восьмий птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових становить 86 тонн!", - написав Резніков у себе в твіттері.
Сьогоднішній вантаж
За його словами, починаючи з 22 січня, тобто рівно два тижні тому, "наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів".
"Далі буде!", - наголосив український міністр оборони.
- Нагадаємо, в суботу, 5 лютого 2022 року, у київському аеропорту "Бориспіль" приземлилися два військово-транспортні літаки. Один зі Сполученого Короліства, другий - зі Сполучених Штатів Америки.
- Британці надіслали свій вантаж за допомогою літака Airbus А400M, а зі сполучених Штатів прилетів Boeing 747-4B5F.
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