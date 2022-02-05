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Головна війна з Росією За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Сьогодні надійшли 85

За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Сьогодні надійшли 85

5 лютого, 2022 субота
19:25
війна з Росією

Восьмий за рахунком літак доставив партію боєприпасів в Україну. Це стало можливим завдяки військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки

Подробиці ввечечі в суботу, 5 лютого 2022 року, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Еспресо.TV.

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"До Києва прибув восьмий птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших військових становить 86 тонн!", - написав Резніков у себе в твіттері.

Сьогоднішній вантаж


За його словами, починаючи з 22 січня, тобто рівно два тижні тому, "наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів".

"Далі буде!", - наголосив український міністр оборони.

  • Нагадаємо, в суботу, 5 лютого 2022 року, у київському аеропорту "Бориспіль" приземлилися два військово-транспортні літаки. Один зі Сполученого Короліства, другий - зі Сполучених Штатів Америки.
  • Британці надіслали свій вантаж за допомогою літака Airbus А400M, а зі сполучених Штатів прилетів Boeing 747-4B5F. 



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Бориспіль
озброєння
військова допомога
боєприпаси
Олексій Резніков
військова допомога США Україні
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2022, субота
5 лютого
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