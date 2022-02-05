До "Борисполя" прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила
В суботу, 5 лютого 2022 року, у київському аеропорту "Бориспіль" приземлилися два військово-транспортні літаки. Один зі Сполученого Короліства, другий - зі Сполучених Штатів Америки
Британці надіслали свій вантаж за допомогою літака Airbus А400M, а зі сполучених Штатів прилетів Boeing 747-4B5F. Про це свідчать дані порталу Flightradar24.
При цьому американський борт йшов через територію Федеративної Республіки Німеччина.
Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нова УПА. Як Велика Британія і Польща розбивають капітулянтські наміри Зеленського
"Схоже, що колеги Берліну популярно пояснили, що одна справа не надавати Україні летальну зброю, це особисте право кожного, але зовсім інша справа - закривати свій повітряний простір, тим самим перешкоджаючи наданню цієї зброї партнерами", - зазначає з цього приводу український військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі під ніком "Злий одесит".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.96
Купівля 27.96Продаж 28.27
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе