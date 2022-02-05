До "Борисполя" прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила

Британці надіслали свій вантаж за допомогою літака Airbus А400M, а зі сполучених Штатів прилетів Boeing 747-4B5F. Про це свідчать дані порталу Flightradar24.













При цьому американський борт йшов через територію Федеративної Республіки Німеччина.



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"Схоже, що колеги Берліну популярно пояснили, що одна справа не надавати Україні летальну зброю, це особисте право кожного, але зовсім інша справа - закривати свій повітряний простір, тим самим перешкоджаючи наданню цієї зброї партнерами", - зазначає з цього приводу український військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі під ніком "Злий одесит".





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