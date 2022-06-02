Beetroot Academy дає стипендії на навчання українцям, які втратили роботу та хочуть в IT
Українсько-шведська ІТ-школа Beetroot Academy відкриває стипендіальну програму для українців з метою допомогти щонайменше 1000 людей здобути освіту та знайти роботу у ІТ
Про це йдеться в анкеті на отримання стипендії.
"З початку війни понад 13 млн людей покинули свої домівки, з них понад 3,5 млн були змушені залишити Україну, 53% вже втратили роботу. Beetroot Academy разом з Ioco Arma Nostra відкрили Tech education Fund, аби допомогти 1000+ людям побудувати ІТ-кар’єру та нове життя", - йдеться в анкеті.
Податися на стипендію можуть всі повнолітні українці, які залишилися без роботи через війну. Кандидати мають пройти три етапи відбору.
Під час подання заявки потрібно обрати один із восьми курсів: Front-end розробка, Project management в ІТ, Python розробка, бізнес-аналіз в ІТ, QA manual, UI/UX дизайн, HR Generalist та С# розробка. Програма курсів передбачає від 2 до 4 місяців навчання з вечірніми онлайн-заняттями.
Окрім технічних навичок, необхідних для роботи, студенти Beetroot Academy отримують кар'єрну підтримку, обов'язкові модулі з вивчення англійської та менторські програми для випускників.
- Нагадаємо, в Україні запустили платформу "Будь", яка допоможе жінкам знайти себе у сфері IT. Автором проєкту є громадська організація INSCIENCE.
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