Робота для жінок в ІТ: в Україні стартував новий проєкт
В Україні запустили платформу "Будь", яка допоможе жінкам знайти себе у сфері IT. Автором проєкту є громадська організація INSCIENCE
Про це повідомляють на сайті організації.
"Через російську воєнну агресію понад 40% українців втратили роботу. Для жінок нове місто чи країна часто означають зміни в кар’єрі – нове місце роботи чи зовсім нову професію", - йдеться у повідомленні.
Освітня програма складається з шести щотижневих вебінарів з HR експертами та експертками з технологічних компаній, психологами й психологинями.
"Мета — надати знання та практичні рекомендації з кар'єрного розвитку в ІТ та креативі українкам, які були змушені переїхати або втратили роботу через війну", - додають у повідомленні.
Зазначають, що ініціатива буде корисною для жінок, які тимчасово переїхали в інше місто України чи перебувають за кордоном і шукають роботу. Зареєструватись можна до 14 червня за посиланням.
- У застосунку "Дія" запрацювала функція, що дозволяє отримувати виплати людині, яка втратила роботу через війну і зареєстрована на тимчасово окупованих територіях.
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