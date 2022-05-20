У Дії можна оформити статус безробітного й отримувати грошову допомогу

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що тепер в "Дії" можна оформити статус безробітного й отримувати грошову допомогу.



"Скористатися послугою можуть українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися послугою:

- у застосунку виберіть меню Послуги та пункт Допомога по безробіттю, на порталі - послугу з отримання статусу безробітного;

- далі підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;

- після підтвердження даних виберіть місто та центр зайнятості, у якому хочете отримати статус;

- за необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, виберіть періодичність отримання виплат та картку єПідтримки, на яку буде нараховуватися допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку;

- уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

Після цього треба дочекатися, поки працівники центру зайнятості оброблять вашу заявку. Ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

Нагадаємо, відтепер у "Дії" можна надіслати кошти для ЗСУ через UNITED24. Це перша у світі настільки масштабна фандрейзингова платформа від імені держави. Від дня запуску платформи на рахунки НБУ перерахували 733 млн грн.