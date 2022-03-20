Бех-Романчук присвятила срібло ЧС з легкої атлетики Україні та її народу

Про це Бех-Романчук написала в Instagram.

"Для моєї України. Для мого народу. 14,74 і срібло на чемпіонаті світу у приміщенні", – написала Бех-Романчук.

На ЧС у Белграді (Сербія) Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках в довжину, дебютувала у потрійному стрибку на міжнародному рівні. Українка одразу показала результат 14,74 м та здобула срібло.



Нагадаємо, 20 березня Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні.

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