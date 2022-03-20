Українка Бех-Романчук здобула срібло ЧС з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС у Белграді (Сербія) Бех-Романчук, яка спеціалізується у стрибках в довжину, дебютувала у потрійному стрибку на міжнародному рівні. Українка одразу показала результат 14,74 м та здобула срібло.
Чемпіонкою світу зі стрибком на 15,74 м стала Юлімар Рохас з Венесуели, яка побила світовий рекорд, який тримався 18 років.
Бронза у Кімберлі Вільямс з Ямайки, яка показала результат 14,62 м.
Легка атлетика
Чемпіонат світу в приміщенні
Жінки. Потрійний стрибок
20 березня
1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.74 м
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14.74 м
3. Кімберлі Вільямс (Ямайка) – 14.62 м
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Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.
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