Українка Магучіх здобула золото чемпіонату світу з легкої атлетики

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2022 у Белграді (Сербія) Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,02 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко - стрибнула на 1,92 м та стала п'ятою.

Срібло з показником 2,00 м здобула Елінор Паттерсон з Австралії. Бронза зі стрибком на 1,98 м у Надії Дубовицької з Казахстану.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні

Стрибки у висоту

Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м

2. Елінор Паттерсон (Австралія) – 2,00 м

3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,98 м

5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

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