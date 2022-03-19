Українка Магучіх здобула золото чемпіонату світу з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2022 у Белграді (Сербія) Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту з результатом 2,02 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко - стрибнула на 1,92 м та стала п'ятою.
Срібло з показником 2,00 м здобула Елінор Паттерсон з Австралії. Бронза зі стрибком на 1,98 м у Надії Дубовицької з Казахстану.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні
Стрибки у висоту
Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м
2. Елінор Паттерсон (Австралія) – 2,00 м
3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,98 м
5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м
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