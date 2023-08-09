Про це повідомили в держдепартаменті США.

"Сьогодні минає три роки з моменту фальсифікації президентських виборів у Білорусі та придушення режимом Олександра Лукашенка вимог білоруського народу щодо свободи. Сполучені Штати продовжують підтримувати хоробрий народ Білорусі, який прагне створити країну з верховенством права, повагою до прав людини та підзвітним, демократично обраним урядом", – зазначено в повідомленні.

США запровадили санкції проти восьми осіб та п’яти юридичних осіб за сприяння внутрішнім репресіям Лукашенка та війні Росії проти України.

Зокрема, в санкційному списку опинилася авіакомпанія "Белавіа", Мінський завод цивільної авіації, Білоруський металургійний завод і департамент фінансових розслідувань комітету державного контролю.

Щодо фізичних осіб, то під санкції потрапили директор департаменту фінансових розслідувань КДК Ігор Маршалов, його заступники Ігор Сяліцький і Дмитро Францкевич, а також співробітник відомства Артем Дунько, гендиректор ВАТ "Білоруський металургійний комбінат" Дмитро Корчик, сини бізнесмена Олексія Алексіна Дмитро і Віталій Алексіни і його дружина Інна Алексіна.

Наслідком санкцій, зокрема, є блокування майна підсанкційних осіб на території США, а також заборона трансакцій із ними за участі фізичних чи юридичних осіб у США.

Крім того, Штати ввели візові обмеження щодо 101 посадовця білоруського режиму та їхніх філій за підрив або заподіяння шкоди демократичним інституціям у Білорусі, включаючи кількох суддів, відповідальних за винесення політично вмотивованих вироків проти білорусів за використання їхніх основних свобод.

У США повторили заклик негайно та беззастережно звільнити 1500 політичних в’язнів, яких утримує режим Лукашенка, включаючи Олеся Біляцького, Віктора Бабарику, Марію Колеснікову, Ігоря Лосика та Сергія Тихановського.

9 серпня 2020 року відбулося основне голосування на чергових виборах президента Республіки Білорусь. При цьому ЦВК стверджує, що 40% виборців країни вже проголосувало достроково. Цього ж дня стало відомо, що за результатами офіційного державного екзит-полу чинний на той момент президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 79,7% голосів. Його головна конкурентка – Світлана Тихановська отримала 6,8%.

16 серпня у Мінську в акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів взяли участь сотні тисяч людей. У ході акції протесту опозиціонери висунули вимоги до Олександра Лукашенка. Тоді затримали сотні людей.

Лукашенко пообіцяв опозиції та тим, хто її підтримує, "відповідь" у випадку "провокацій". Білоруси масово протестували проти результатів виборів.

Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування. У придушенні протестів активно брала участь Росія.

Захід вважає вибори в Білорусі в серпні 2020 року невільними і нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.