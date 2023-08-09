Ситуація гірша, ніж будь-коли: у ЄС згадали про фальсифікацію виборів у Білорусі та жорсткі репресії
З нагоди третьої річниці фальсифікації виборів у Білорусі в Європейському Союзі оцінили ситуацію із репресіями в країні, назвавши її "гіршою, ніж будь-коли"
Заява про це розміщена на сайті Європейської Ради.
"Сьогодні, через три роки, ситуація гірша, ніж будь-коли для тих, хто наважується висловлювати будь-яку критику системи. Ми глибоко стурбовані ситуацією з правами людини в Білорусі", – йдеться у документі.
В ЄС повідомили, що наразі близько 1500 політичних в’язнів перебувають у "жахливих умовах, зазнають жорстокого поводження та тортур", а також не мають доступу до основних медичних послуг.
Там підкреслили, що багато із ув’язнених місяцями утримують без зв’язку з їхніми родичами та адвокатами, які не володіють інформацію про їх місцезнаходження та стан здоров’я.
"Режим Лукашенка також став загрозою для регіональної та міжнародної безпеки через такі дії як примусова посадка цивільного літака у травні 2021 року та все ще триваюча інструменталізація нелегальної міграції на східних кордонах ЄС", – йдеться у заяві.
Представники ЄС згадали і про співучасть Білорусі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, зокрема про дозвіл РФ незаконно депортувати українських дітей на територію РБ, розміщення там російської ядерної зброї та передислокацію в країну бійців ПВК Вагнера.
В опублікованій заяві ЄС повідомляє про запровадження нового пакету санкцій проти Білорусі, який стосується порушення прав людини та постійного загострення внутрішніх репресій.
- Нагадаємо, 9 серпня 2020 року відбулося основне голосування на чергових виборах президента Республіки Білорусь. При цьому ЦВК стверджує, що 40% виборців країни вже проголосувало достроково. Цього ж дня стало відомо, що за результатами офіційного державного екзит-полу чинний на той момент президент Білорусі Олександр Лукашенко набрав 79,7% голосів. Його головна конкурентка – Світлана Тихановська отримала 6,8%.
- 16 серпня у Мінську в акції протесту проти фальсифікації результатів президентських виборів взяли участь сотні тисяч людей. У ході акції протесту опозиціонери висунули вимоги до Олександра Лукашенка. Тоді затримали сотні людей.
- Лукашенко побіцяв опозиції та тим, хто її підтримує, "відповідь" у випадку "провокацій". Білоруси масово протестували проти результатів виборів.
- Почались розгони протестувальників, а пізніше самопроголошений президент підписав закон, який дозволяв силовикам стріляти по мітингувальниках. Станом на жовтень 2021 року було понад 800 політв'язнів, багатьох заарештували, деякі білоруси покинули країну через переслідування. У придушенні протестів активно брала участь Росія.
- Захід вважає вибори в Білорусі в серпні 2020 року невільними і нечесними та не визнає їхніх сфальсифікованих результатів. Олександр Лукашенко втримав владу в Білорусі після сфальсифікованої перемоги на президентських виборах і жорстокого придушення хвилі протестів і страйків білоруського народу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.63Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе