Заява про це розміщена на сайті Європейської Ради.

"Сьогодні, через три роки, ситуація гірша, ніж будь-коли для тих, хто наважується висловлювати будь-яку критику системи. Ми глибоко стурбовані ситуацією з правами людини в Білорусі", – йдеться у документі.

В ЄС повідомили, що наразі близько 1500 політичних в’язнів перебувають у "жахливих умовах, зазнають жорстокого поводження та тортур", а також не мають доступу до основних медичних послуг.

Там підкреслили, що багато із ув’язнених місяцями утримують без зв’язку з їхніми родичами та адвокатами, які не володіють інформацію про їх місцезнаходження та стан здоров’я.

"Режим Лукашенка також став загрозою для регіональної та міжнародної безпеки через такі дії як примусова посадка цивільного літака у травні 2021 року та все ще триваюча інструменталізація нелегальної міграції на східних кордонах ЄС", – йдеться у заяві.

Представники ЄС згадали і про співучасть Білорусі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, зокрема про дозвіл РФ незаконно депортувати українських дітей на територію РБ, розміщення там російської ядерної зброї та передислокацію в країну бійців ПВК Вагнера.

В опублікованій заяві ЄС повідомляє про запровадження нового пакету санкцій проти Білорусі, який стосується порушення прав людини та постійного загострення внутрішніх репресій.