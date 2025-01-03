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Сили оборони збили 60 із 93 ворожих безпілотників

Ксенія Золотова
3 січня, 2025 п'ятниця
09:16
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знищили 60 ворожих БПЛА, ще 26 - локаційно втрачені

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 ПС підтверджують збиття 60 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків), один —  в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. 

  • Також ППО спрацювала на Київщині та в столиці. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області є загиблий та поранені. Детальніше про атаку тут.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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