Сили оборони збили 60 із 93 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 ПС підтверджують збиття 60 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.