Сили оборони збили 60 із 93 ворожих безпілотників
У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знищили 60 ворожих БПЛА, ще 26 - локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 3 січня 2025 року (із 21:00 2 січня) противник атакував 93 "шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9:00 ПС підтверджують збиття 60 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.
Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі.
Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.
- Також ППО спрацювала на Київщині та в столиці. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Київській області є загиблий та поранені. Детальніше про атаку тут.
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