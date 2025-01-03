Ворожі дрони фактично влаштовують "сафарі", - начальник Часовоярської МВА про ситуацію в місті

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в Часовому Яру залишається вкрай напруженою. Постійні бої та атаки роблять місто вкрай небезпечним. Українські військові тримають позиції та стримують наступ ворога, проте ситуація ускладнюється активним використанням ворожих дронів", - зауважив Чаус.

За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації, мешканці, які залишилися в місті, намагаються вижити. Це переважно люди похилого віку. Більшість із них живуть на перших поверхах багатоповерхівок або в підвальних приміщеннях, адже обстріли не припиняються.

"Одна з найскладніших проблем - ворожі дрони. Учора літня людина знову загинула внаслідок скидів із дрона. Ворожі дрони фактично влаштовують "сафарі". Для них не має значення, чи людина просто йде вулицею, чи перебігає з підвалу до свого будинку. Але попри складну ситуацію, кількість заявок на евакуацію поступово зменшується", - наголосив Чаус.