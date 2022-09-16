Про це повідомляє видання De Tijd з посиланням на заяву міністерки оборони Бельгії Людовін Дедондер.

"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися. На початку 2023 року Бельгія також надасть машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації", - сказала вона.

Крім того, міністерка додала, що Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні дії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.

За словами міністра, за останні тижні українській армії вдалося відвоювати у росіян солідний шмат території, чому можна лише аплодувати.

"Але ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - сказала Дедондер.

Відомо, що у п’ятницю уряд Бельгії затвердить новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро. За словами Дедондер, це необхідно зробити терміново, оскільки зима наближається.

26 серпня Бельгія виділила €8 млн на невійськову підтримку ЗСУ. Зокрема, комплексний пакет нелетальної допомоги містить обладнання для надання першої медичної допомоги та зимовий одяг.

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