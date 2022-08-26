Бельгія виділила €8 млн на невійськову підтримку ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба очільниці МЗС Бельгії Аджи Лябіб.

"Наша країна зробить добровільний внесок до так званого трастового фонду НАТО "Комплексний пакет допомоги" (CAP), який надає нелетальну підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комплексний пакет нелетальної допомоги містить обладнання для надання першої медичної допомоги та зимовий одяг.

За потреби, держава може надати окуляри нічного бачення і фармацевтичні препарати.

Зазначається, що Внесок Бельгії є результатом рішення глав держав і урядів країн-членів НАТО на зустрічі Альянсу в Мадриді наприкінці червня. Там за дорученням низки країн, у тому числі Бельгії, було прийнято рішення про те, що нелетальна підтримка українських збройних сил через Трастовий фонд CAP буде значно розширена, щоб дати Україні змогу протистояти російській агресії та підготуватися до післявоєнної відбудови.

Відомо, що трастовий фонд CAP був спочатку створений у 2016 році після анексії Криму Росією та об’єднав і посилив різні ініціативи НАТО на підтримку України як країни-партнера та потенційного члена.

2 серпня Бельгія заморозила понад €50,5 млрд активів росіян. Ці кошти належать 1129 фізичним особам і 110 компаніям із РФ. Як сказав речник міністерства фінансів Бельгії Франсіс Адейнс, кошти заморозили у звʼязку із запровадженими проти Росії санкціями через її агресію проти України.

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