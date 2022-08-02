Бельгія заморозила понад €50,5 млрд активів росіян

Про це повідомляє видання De Morgen.

Ці кошти належать 1129 фізичним особам і 110 компаніям із РФ. Як сказав речіник міністерства фінансів Бельгії Франсіс Адейнс, кошти заморозили у звʼязку із запровадженими проти Росії санкціями через її агресію проти України.

Він додав, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року – з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Однак Адейнс не уточнив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми.

Нагадаємо, в ЄС набуло чинності ембарго на експорт російського вугілля

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb