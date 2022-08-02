Бельгія заморозила понад €50,5 млрд активів росіян
Уряд Бельгії від 24 лютого заморозив російські активи на €50,5 млрд
Про це повідомляє видання De Morgen.
Ці кошти належать 1129 фізичним особам і 110 компаніям із РФ. Як сказав речіник міністерства фінансів Бельгії Франсіс Адейнс, кошти заморозили у звʼязку із запровадженими проти Росії санкціями через її агресію проти України.
Він додав, що для деяких російських фізичних та юридичних осіб санкції діють ще з 2014 року – з початку тимчасової окупації Криму, проте для більшості осіб у списку обмежувальні заходи були запроваджені в лютому цього року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Однак Адейнс не уточнив, в яких саме підсанкційних осіб чи компаній були заморожені найбільші суми.
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