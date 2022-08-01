В ЄС набуло чинності ембарго на експорт російського вугілля
У Євросоюзі з 1 серпня почала діяти заборона на експорт російського вугілля
Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.
Пункт про ембарго на російське вугілля було включено до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який було запроваджено у квітні 2022 року через повномасштабну агресію РФ проти України.
Згідно з цим рішенням, заборона на придбання, ввезення та передачу вугілля та інших видів твердого викопного палива в ЄС, якщо воно видобувається в Росії або експортується з Росії, починає діяти з 1 серпня 2022 року.
Щороку країни Євросоюзу купували у Росії вугілля на 8 млрд євро.
- 8 квітня Рада ЄС офіційно затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
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