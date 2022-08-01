Про це повідомляє офіційний сайт Єврокомісії.

Пункт про ембарго на російське вугілля було включено до п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який було запроваджено у квітні 2022 року через повномасштабну агресію РФ проти України.

Згідно з цим рішенням, заборона на придбання, ввезення та передачу вугілля та інших видів твердого викопного палива в ЄС, якщо воно видобувається в Росії або експортується з Росії, починає діяти з 1 серпня 2022 року.

Щороку країни Євросоюзу купували у Росії вугілля на 8 млрд євро.

8 квітня Рада ЄС офіційно затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

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